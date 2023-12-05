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ВАКС обязал провести судебно-медицинское обследование Дубинского

5 декабря 2023 14:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ВАКС обязал провести судебно-медицинское обследование Дубинского
Нардеп Александр Дубинский в зале суда. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Народный депутат Александр Дубинский был избит в СИЗО. Высший антикоррупционный суд обязал провести судебно-медицинское обследование нардепа.

Об этом сообщили адвокаты нардепа в телеграмм-канале Dubinsky.pro.

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Сегодня, 5 декабря, ВАКС обязал провести судебно-медицинское обследование Александра Дубинского. По информации адвокатов нардепа, суд вынес такое решение с целью выявления и фиксации телесных повреждений.

Уведомление о решении ВАКС
Уведомление о решении ВАКС. Фото: скриншот поста Dubinsky.pro

Избиение Дубинского в СИЗО

Народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные. В результате инцидента Дубинский получил серьезные травмы, включая множественные ушибы и возможный перелом ребра, что было подтверждено прибывшей медицинской бригадой.

Напомним, полиция провела проверку по ситуации вокруг избиения народного депутата Александра Дубинского. У этой информации нет подтверждения.

Также мы писали, что Печерский суд Киева арестовал имущество Александра Дубинского, а также имущество матери и бывшей жены. Его подозревают в государственной измене.

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