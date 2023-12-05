ВАКС обязал провести судебно-медицинское обследование Дубинского
Народный депутат Александр Дубинский был избит в СИЗО. Высший антикоррупционный суд обязал провести судебно-медицинское обследование нардепа.
Об этом сообщили адвокаты нардепа в телеграмм-канале Dubinsky.pro.
Дубинский пройдет судебно-медицинское обследование
Сегодня, 5 декабря, ВАКС обязал провести судебно-медицинское обследование Александра Дубинского. По информации адвокатов нардепа, суд вынес такое решение с целью выявления и фиксации телесных повреждений.
Избиение Дубинского в СИЗО
Народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные. В результате инцидента Дубинский получил серьезные травмы, включая множественные ушибы и возможный перелом ребра, что было подтверждено прибывшей медицинской бригадой.
Напомним, полиция провела проверку по ситуации вокруг избиения народного депутата Александра Дубинского. У этой информации нет подтверждения.
Также мы писали, что Печерский суд Киева арестовал имущество Александра Дубинского, а также имущество матери и бывшей жены. Его подозревают в государственной измене.
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