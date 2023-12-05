Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow ВАКС зобов'язав провести судово-медичне обстеження Дубінського arrow

ВАКС зобов'язав провести судово-медичне обстеження Дубінського

5 грудня 2023 14:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ВАКС зобов'язав провести судово-медичне обстеження Дубінського
Нардеп Олександр Дубінський у залі суду. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Народного депутата Олександра Дубінського побили в СІЗО. Вищий антикорупційний суд України зобов'язав провести судово-медичне обстеження нардепа.

Про це повідомили адвокати нардепа у телеграм-каналі Dubinsky.pro.

Читайте також:

Дубінський пройде судово-медичне обстеження

Сьогодні, 5 грудня, ВАКС зобов'язав провести судово-медичне обстеження Олександра Дубінського. За інформацією адвокатів нардепа, суд виніс таке рішення з метою "виявлення та фіксації тілесних ушкоджень".

Повідомлення про рішення ВАКС
Повідомлення про рішення ВАКС. Фото: скриншот допису Dubinsky.pro

Побиття Дубінського у СІЗО

Народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу в СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі. Внаслідок інциденту Дубінський отримав серйозні травми, включаючи множинні забиті місця і можливий перелом ребра, що було підтверджено медичною бригадою, що прибула.

Нагадаємо, поліція провела перевірку щодо ситуації навколо побиття народного депутата Олександра Дубінського. Ця інформація не має підтвердження.

Також ми писали, що Печерський суд Києва заарештував майно Олександра Дубінського, а також майно його матері та колишньої дружини. Його підозрюють у державній зраді. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі