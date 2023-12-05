ВАКС зобов'язав провести судово-медичне обстеження Дубінського

Нардеп Олександр Дубінський у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Народного депутата Олександра Дубінського побили в СІЗО. Вищий антикорупційний суд України зобов'язав провести судово-медичне обстеження нардепа.

Про це повідомили адвокати нардепа у телеграм-каналі Dubinsky.pro.

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Сьогодні, 5 грудня, ВАКС зобов'язав провести судово-медичне обстеження Олександра Дубінського. За інформацією адвокатів нардепа, суд виніс таке рішення з метою "виявлення та фіксації тілесних ушкоджень".

Повідомлення про рішення ВАКС. Фото: скриншот допису Dubinsky.pro

Побиття Дубінського у СІЗО

Народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу в СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі. Внаслідок інциденту Дубінський отримав серйозні травми, включаючи множинні забиті місця і можливий перелом ребра, що було підтверджено медичною бригадою, що прибула.

Нагадаємо, поліція провела перевірку щодо ситуації навколо побиття народного депутата Олександра Дубінського. Ця інформація не має підтвердження.

Також ми писали, що Печерський суд Києва заарештував майно Олександра Дубінського, а також майно його матері та колишньої дружини. Його підозрюють у державній зраді.