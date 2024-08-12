Новый штамм коронавируса – есть ли вакцина и где вакцинироваться

Брифинг по теме коронавируса. Фото: Новини.LIVE

В Украине за последний месяц в шесть раз возросла заболеваемость новым штаммом COVID-19, украинцев призывают вакцинироваться. Сейчас более 500 тысяч доз вакцин в Украине, этого не хватит на все население, но в первую очередь советуют вакцинироваться группам риска.

Об этом стало известно во время брифинга по поводу распространения нового штамма COVID-19, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"По состоянию на сегодняшний день у нас более 500 тысяч доз вакцины. Это специфическая вакцина Pfizer, которая используется почти год в Украине без наличия других альтернатив. Она неплохо себя зарекомендовала" , — сказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он добавил, что вакцины находятся в больших больницах и в пунктах вакцинации. В частности, есть определенное количество детских вакцин, которые рекомендуют детям от 6 лет.

"В случае необходимости правительство может обратиться и заказать вакцины в дополнительном количестве. На 2025 год правительством уже сформирована заявка на получение вакцины. Украине она будет предоставлена на бесплатной основе", — добавил Кузин.