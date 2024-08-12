Новий штам коронавірусу - чи є вакцина і де вакцинуватися

Брифінг на тему коронавірусу. Фото: Новини.LIVE

В Україні за останній місяць в шість разів зросла захворюваність на новий штам COVID-19, українців закликають вакцинуватися. Зараз є понад 500 тисяч доз вакцин в Україні, цього не вистачить на все населення, але першочергово радять вакцинуватися групам ризику.

Про це стало відомо під час брифінгу щодо розповсюдження нового штаму COVID-19, передає кореспондентка Новини.LIVE.

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"Станом на сьогодні ми маємо понад 500 тисяч доз вакцини. Це специфічна вакцина Pfizer, яка використовуються майже рік в Україні без наявності інших альтернатив. Вона непогано себе зарекомендувала", — сказав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він додав, що вакцини є у великих лікарнях та в пунктах вакцинації. Зокрема, є певна кількість дитячих вакцин, які рекомендують дітям від 6 років.

"У випадку необхідності уряд може звернутися і ще замовити вакцини в додатковій кількості. На 2025 рік урядом вже сформована заявка на отримання вакцини. Україні вона буде надана на безкоштовній основі", — додав Кузін.