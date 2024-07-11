Бывшая пресс-секретарь Залужного рассказала подробности характера генерала

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный Фото: Скриншот

Людмила Долгоновская, бывшая помощница эксголовкома ВСУ Валерия Залужного, рассказала в интервью об особенностях характера "Железного генерала". Именно так называется книга, которую она написала о популярном военном.

Подробности она рассказала 9 июля, во вторник в интервью Youtube-проекту Є ПИТАННЯ.

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Насколько генерал "железный" и есть ли у него чувства

По словам Людмилы, в своей книге "Железный генерал. Уроки человечности" она не ставила своей целью оценивать или разоблачать какие-либо недостатки личности Валерия Залужного. Несмотря на это, она с уверенностью утверждает, что во время своей работы с главкомом однозначно может сказать о нем, как о человеке открытом, простом, но харизматичном и принципиальном.

"Валерий Федорович бесспорно живой человек очень открытый и об этом скажут все, кто с ним встречался. Но в то же время он бывает очень бескомпромиссным, поэтому можно сказать, что до конца разгадать его мне не удалось — это могут только очень близкие к нему люди", — говорит Людмила.

Она отмечает, что несмотря на популярность и высокие должности по разговорам с его друзьями, родными и коллегами, было заметно, что Залужный ничуть не изменился, не подхватил "звездную болезнь".

Как генерал довел ее до слез и почему Людмиле пришлось уволиться

Однако были и неприятные моменты в работе с Залужным, но не столько по его вине, сколько по просчетам самой Долгоновской. Она опубликовала сообщения в соцсетях от имени Залужного с благодарностью к волонтерам из одного фонда, а этого, как выяснилось, не стоило делать без согласования.

"Я отметила в сообщении благодарность волонтерскому фонду, а он ассоциируется с предыдущим президентом Украины. То есть он имел политическую окраску, хотя действительно этот фонд делал мегамногое для вооруженных сил. Но очевидно было какое-то политическое недовольство в офисе нынешнего президента и это, в свою очередь, отразилось на Залужном", — говорит бывшая медийщица генерала.

По словам Людмилы, Залужный очень жестко приказал удалить сообщение и вообще забрать себе и переименовать все соцсети, чем едва не довел девушку до слез.

"Помню, что при нем я чуть не расплакалась, но потом я плакала, потому что мне было обидно. Хотя на следующий день, Валерий Федорович всем своим видом показал, что все нормально и чувствовалось, что он понимает, что немного перегнул", — отмечает Людмила.

Кто заставил уволиться Людмилу Долгоновскую

Относительно освобождения от должности главной медийщице генерала Людмила говорит, что это была просьба Залужного — он попросил Долгоновскую по собственному желанию уйти.

"Валерий Федорович объяснил мне, что это чисто политическое решение. Причем политическое решение уже связанное с его руководством", — говорит Людмила.

Так что оставаться на должности она не видела смысла, поэтому добровольно оставила ее, как и просил главком.

Напомним, что спикер эксголовкома рассказала, был ли он готов к полномасштабному вторжению и знал ли, что это неизбежно.

Также Долгоновская отметила, что сомнений в способности украинцев отразить наступление российских кафиров накануне вторжения РФ в Украину у Залужного не было.