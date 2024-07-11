Колишня речниця Залужного розповіла подробиці характеру генерала

Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний Фото: Скриншот

Людмила Долгоновська, колишня помічниця і комунікаційниця ексголовкому ЗСУ Валерія Залужного, розповіла в інтерв'ю про особливості характеру "Залізного генерала". Саме так називається книга, яку вона написала про популярного військового.

Подробиці вона розповіла 9 липня, у вівторок в інтерв'ю Youtube-проєкту Є ПИТАННЯ.

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Колишня помічниця і головна комунікаційниця ексголовкому Людмила Долгоновська. Фото: Скриншот

Наскільки генерал "залізний" і чи є у нього почуття

За словами Людмили, у своїй книзі "Залізний генерал. Уроки людяності" вона не ставила за мету оцінювати або викривати якісь недоліки особистості Валерія Залужного. Попри це вона з впевненістю стверджує, що під час своєї роботи з головкомом однозначно може сказати про нього, як про людину відкриту, просту, але харизматичну і принципову.

"Валерій Федорович безперечно жива людина дуже відкрита і про це скажуть всі, хто з ним зустрічався. Але водночас він буває дуже безкомпромісним тому, можна сказати, що до кінця розгадати його мені не вдалось — це можуть тільки дуже близькі до нього люди", — каже Людмила.

Вона зазначає, що попри популярність та високі посади з розмов з його друзями, рідними та колегами було помітно, що Залужний ані трохи не змінився, не підхопив "зіркову хворобу".

Як генерал довів речницю до сліз і чому їй довелось звільнитись

Проте були й неприємні моменти в роботі із Залужним, але не стільки з його вини, скільки з прорахунків самої Долгоновської. Вона опублікувала повідомлення в соцмережах від імені Залужного з вдячністю до волонтерів з одного фонду, а цього, як з'ясувалось не варто було робити без узгодження.

"Я відзначила в повідомленні подяку волонтерському фонду, а він асоціюється з попереднім президентом України. Тобто він мав політичне забарвлення, хоча дійсно цей фонд робив мегабагато для збройних сил. Але вочевидь було якесь політичне невдоволення в офісі теперішнього президента і це, своєю чергою, відобразилось на Залужному", — каже колишня медійниця генерала.

За словами Людмили, Залужний дуже жорстко наказав видалити повідомлення і взагалі забрати собі й перейменувати всі соцмережі, чим ледь не довів дівчину до сліз.

"Пам'ятаю, що при ньому я ледь не розплакалася, але потім я плакала, бо мені було образливо. Хоча потім, наступного дня, Валерій Федорович всім своїм виглядом показав, що все нормально і було відчутно, що він розуміє, що трішки перегнув", — зазначає Людмила.

Хто змусив звільнитись Людмилу Долгоновську

Щодо звільнення з посади головної комунікаційниці генерала Людмила каже, що це було прохання Залужного — він попросив Долгоновську за власним бажанням покинути посаду.

"Валерій Федорович пояснив мені, що це суто політичне рішення. Причому політичне рішення пов'язане вже з його керівництвом", — каже Людмила.

Тож, залишатись на посаді вона не вбачала сенсу, тому добровільно залишила її, як і просив головком.

Нагадаємо, що речниця ексголовкома розповіла, чи був він готовий до повномасштабного вторгнення та чи знав, що це неминуче.

Також Долгоновська зазначила, що сумнівів щодо спроможності українців відбити наступ російських окупантів напередодні вторгнення РФ в Україну у Залужного не було.