Грузовик повис с моста — подробности страшного ДТП на Прикарпатье

Спасатель ГСЧС вытаскивает женщину из кабины КАМАЗа. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего грузовой автомобиль повис с моста через реку Ломница. Спасателям удалось вытащить из кабины женщину, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Как отмечается, авария произошла в селе Вистова недалеко от Калуша. На мосту через реку Ломница, столкнулись грузовик КАМАЗ с прицепом и микроавтобус. В результате удара грузовик выбросило на обочину моста, из-за чего он повис.

Свисающий с моста КАМАЗ. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Прибывшие на место ДТП спасатели из ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, использовав автолестницу, смогли спасти женщину из кабины КАМАЗа.

Экипаж спасателей на месте ДТП. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области,

Как впоследствии отметили в пресс-службе ГСЧС, в результате аварии, к счастью, никаких пострадавших не было.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области произошел обвал почвы, из-за чего погиб человек, засыпанный землей на трехметровой глубине. В то же время в Николаевской области на минах взорвались люди. К счастью, обошлось без жертв.