Вантажівка повисла з мосту — подробиці страшної ДТП на Прикарпатті
В Івано-Франківській області сталася страшна дорожня-транспортна пригода, внаслідок чого вантажний автомобіль повис з мосту через річку Ломниця. Рятувальникам вдалося витягти з кабіни жінку, постраждалих немає.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Резонансна ДТП
Як зазначається, аварія сталася у селі Вістова неподалік від Калуша На мосту через річку Ломниця зіштовхнулися КАМАЗ з причепом та мікроавтобус. Внаслідок удару вантажівку викинуло на узбіччя мосту, через що вона повисла з мосту.
Рятувальники з ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, які прибули на місце ДТП, використавши автодрабину, змогли врятувати жінку з кабіни КАМАЗу.
Як згодом зазначили у пресслужбі ДСНС, внаслідок аварії, на щастя, жодних постраждалих не було.
Нагадаємо, що раніше у Дніпропетровській області стався обвал ґрунту, через що загинула людина, яку засипало землею на триметровій глибині. Водночас у Миколаївській області на мінах підірвалися люди. На щастя, обійшлося без жертв.
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