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Вантажівка повисла з мосту — подробиці страшної ДТП на Прикарпатті

19 грудня 2023 18:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вантажівка повисла з мосту — подробиці страшної ДТП на Прикарпатті
Рятувальник ДСНС витягає жінку з кабіни КАМАЗу. Фото: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Івано-Франківській області сталася страшна дорожня-транспортна пригода, внаслідок чого вантажний автомобіль повис з мосту через річку Ломниця. Рятувальникам вдалося витягти з кабіни жінку, постраждалих немає. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Як зазначається, аварія сталася у селі Вістова неподалік від Калуша На мосту через річку Ломниця зіштовхнулися КАМАЗ з причепом та мікроавтобус. Внаслідок удару вантажівку викинуло на узбіччя мосту, через що вона повисла з мосту.

Вантажівка повисла з мосту – подробиці страшної ДТП на Прикарпатті
Звисаючий з мосту КАМАЗ. Джерело: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

Рятувальники з ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, які прибули на місце ДТП, використавши автодрабину, змогли врятувати жінку з кабіни КАМАЗу. 

Вантажівка повисла з мосту – подробиці страшної ДТП на Прикарпатті
Екіпаж рятувальників на місці ДТП. Джерело: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області,

Як згодом зазначили у пресслужбі ДСНС, внаслідок аварії, на щастя, жодних постраждалих не було. 

Нагадаємо, що раніше у Дніпропетровській області стався обвал ґрунту, через що загинула людина, яку засипало землею на триметровій глибині. Водночас у Миколаївській області на мінах підірвалися люди. На щастя, обійшлося без жертв. 

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