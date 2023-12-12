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Грузовик, которым блокировали пункт пропуска на границе с Польшей, убрали

12 декабря 2023 18:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Грузовик, которым блокировали пункт пропуска на границе с Польшей, убрали
Грузовик на границе с Украиной. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Грузовик на пункте пропуска на украинско-польской границе "Ягодин — Дорогуск", убрали. На дорогу её поставили польские протестующие 11 декабря.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в эфире телемарафона.

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По словам Деркача, польские протестующие не обрадовались новости о разблокировании движения грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск", которое принял глава местных властей в Дорогуске.

Поэтому вечером 11 декабря они преградили дорогу, поставив туда сломанный грузовик с прицепом.

"Вчера он заработал, но протестующие поставили грузовик для того, чтобы блокировать дорогу. Сейчас грузовик уже убрали, там нормальное движение", — сказал Деркач.

В то же время через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" как на въезд, так и на выезд из Украины проехало уже более 100 машин.

Чиновник добавил, что в Минвосстановление надеются на положительное решение по пункту "Рава — Русская — Гребенное", ведь там присутствуют аналогичные нарушения.

Ранее мы писали, что польские перевозчики продолжают блокировать движение украинского грузового транспорта на границе. В настоящее время на пунктах пропуска на границе с Польшей в очередях стоит 2600 единиц грузового транспорта.

Кроме того, перевозчики Словакии 11 декабря в очередной раз заблокировали движение украинских грузовиков через границу. Прекращен проезд фур через пункт пропуска "Вишне-Немецкое".

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