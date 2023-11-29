Трудная ситуация — Укрэнерго обратилось к украинцам на фоне дефицита в энергосистеме

Ремонт украинской энергосистемы. Фото: EPA

Сейчас в украинской энергосистеме есть дефицит. Людей призвали бережливо потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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С 13:00 в энергосистеме был зафиксирован дефицит электроэнергии. Причиной является стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из регионов, пострадавших от непогоды.

Электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей. В Укрэнерго отметили, что солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте.

"Для того, чтобы "подстраховать" генерацию и устранить дефицит без ограничений для потребителей Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 13:00 до 16:00. Аварийная помощь — экстренная мера для балансировки энергосистемы", — говорится в сообщении.

В настоящее время в энергосистеме страны сложилась тяжелая ситуация.

Рост потребления электроэнергии. Фото: Укрэнерго

В Укрэнерго подчеркнули, что потребителям сегодня нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все украинские электростанции. Людей призвали экономно потреблять электроэнергию до 18:00.

"Экономное потребление не означает, что нужно выключить все в доме и сидеть в темноте. Достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен и внимательно отнестись к тому, как вы пользуетесь мощными электроприборами: оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00", — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на 29 ноября в результате шторма в Одесской области без света остается 54 тысячи семей. В настоящее время в ремонте нуждаются полторы тысячи подстанций региона, самая сложная ситуация в Одесском и Измаильском районах.

Также мы писали, что при -8 °C возможны отключения электроэнергии в пиковые часы. Это обусловлено, в том числе тем, что европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинской.