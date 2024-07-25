Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон — коментар батька затриманого

Затримання підозрюваного. Фото: МВС

У Дніпрі у четвер, 25 липня, затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Батько затриманого переконаний, що у сина не було мотивів стріляти у мовознавицю.

Про це повідомило видання "Схеми".

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Коментар батька підозрюваного

Згідно з інформацією журналістів, затриманому 18 років, і він навчався у Дніпровській гімназії № 62. Молодий чоловік активно займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав за команду "МДЮСШ U-19". Окрім того, він також долучився до турніру "Осінь 2022", що був організований на підтримку Збройних сил України.

Журналісти звернулися до батька підозрюваного. В інтерв'ю він розповів, що наразі перебуває на фронті і вже давно не бачив сина. Про затримання сина він дізнався від своєї дружини.

"Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так "гладко" було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом", — розповів батько підозрюваного.

Згідно з інформацією від МВС, підозрюваним є 18-річний мешканець Дніпра, який орендував щонайменше три квартири у Львові, готуючись до злочину.

"Звідки б він взяв гроші на це? Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо", — відповів чоловік на питання про те, чи має він будь-які відомості про оренду сином житла у Львові.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Незадовго поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного.

Стало відомо, що слідство вже має головного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. У поліції вважають, що це було замовне вбивство й у виконавця є спільники.

24 липня відповідальність за смерть громадської діячки взяло на себе націонал-соціалістичне угруповання NS/WP з російським корінням. Поліція вже перевіряє його причетність до смерті мовознавиці.