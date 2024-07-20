Ирина Фарион — что пишут западные медиа о расстреле языковеда

Языковед Ирина Фарион. Фото: Telegram

Ведущие мировые информагентства также сообщили о расстреле украинского языковеда, профессора и экс-нардепа Ирины Фарион. Медиа подчеркивают, что при жизни она боролась за украинский язык.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Reuters

Британское агентство Reuters пишет, что Фарион проводила частые кампании, популяризирующие украинский язык.

"Она получила популярность из-за частых кампаний по пропаганде украинского языка и дискредитации государственных служащих, которые говорили по-русски", — говорится в сообщении.

Заголовок Reuters об убийстве Ирины Фарион во Львове

Guardian

Материал Guardian вышел с заголовком: "Во Львове расстреляли националистку, которая боролась за украинский язык".

Также в СМИ рассказывают читателям о неоднозначных и скандальных заявлениях Фарион.

В частности, рассказали историю об осуждении профессором русскоязычных бойцов полка "Азов", которые три месяца обороняли портовый город Мариуполь.

Кроме того, вспомнили фразу экснардепки "бить в челюсть каждому русскоязычному".

Материал Guardian о расстреле Ирины Фарион

Напомним, 19 июля во Львове были слышны выстрелы. Тогда медиа сообщили, что ранения в голову получила Ирина Фарион. Впоследствии эту информацию подтвердила полиция. В Больнице Святого Пантелеймона, куда доставили женщину, сообщили, что состояние языковеда очень тяжелое. Через несколько часов профессор умерла.

На покушение на Ирину Фарион отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что принимаются все меры, чтобы поймать преступника.

Полиция рассматривает несколько версий мотива убийства.