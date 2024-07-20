Ірина Фаріон — що пишуть західні медіа про розстріл мовознавиці

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Telegram

Провідні світові інформагенції також повідомили про розстріл української мовознавиці, професорки та екснардепки Ірини Фаріон. Медіа наголошують на тому, що за життя вона боролась за українську мову.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Reuters

Британське агентство Reuters пише, що Фаріон проводила часті кампанії, які популяризують українську мову.

"Вона здобула популярність через часті кампанії з пропаганди української мови та дискредитації державних службовців, які розмовляли російською", — йдеться у повідомленні.

Заголовок Reuters про вбивство Ірини Фаріон у Львові

Guardian

Матеріал Guardian вийшов із заголовком: "У Львові розстріляли націоналістку, яка боролася за українську мову".

Також у ЗМІ розповідають читачам про неоднозначні та скандальні заявив Фаріон.

Зокрема, розповіли історію про засудження професоркою російськомовних бійців полку "Азов", які три місяці обороняли портове місто Маріуполь.

Крім того, згадали фразу екснардепки про "бити в щелепу кожному російськомовному".

Матеріал Guardian про розстріл Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові було чутно постріли. Тоді медіа повідомили, що поранень у голову зазнала Ірина Фаріон. Згодом цю інформацію підтвердила поліція. У Лікарні Святого Пантелеймона, куди доправили жінку, повідомили, що стан мовознавиці дуже важкий. За кілька годин професорка померла.

На замах на Ірину Фаріон відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що вживаються усі заходи, щоб упіймати злочинця.

Поліція наразі розглядає кілька версій мотиву вбивства.