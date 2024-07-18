Почему ученые выступают против отмены летнего времени в Украине

Девушка переводит стрелки часов. Фото иллюстративное: freepik.com

Ученые призвали Президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон №4201 об отмене перевода часов на летнее время. По их мнению, полный переход на зимнее время приведет к увеличению расходов на электроэнергию.

Об этом говорится в обращении президента "Академии наук высшей школы Украины" Александра Наконечного, которое в среду, 17 июля, опубликовала "Новинарня".

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Ученые подчеркнули, что перевод часовых стрелок на час в летние месяцы практикуют в большинстве ведущих государств мира. Так поступают во многих штатах США, провинциях Канады, Великобритании и всех без исключения государствах ЕС, тогда как недемократические страны (Россия, Беларусь и Китай) от летнего времени отказались.

Также ученые уверены, что переход на зимнее время приведет к увеличению расходов на электроэнергию в вечерние часы весной, летом и осенью, а в утренние часы зря будет тратиться солнечный свет. Например, согласно принятому закону, в столице в конце июня будет светать не в четыре утра, а в три, а смеркаться не в 21:00, а в 20:00.

"В утренние часы солнечный свет будет тратиться впустую. Следующий шаг, к которому вынуждена будет прибегнуть власть в условиях действия законопроекта №4201, — это ввести гибкий график начала рабочего дня в разных регионах государства, что полностью нивелирует эффект временной "стабильности", который должен обеспечить законопроект №4201", — говорится в обращении.

Напомним, во вторник, 16 июля, Верховная Рада приняла законопроект №4201. Согласно ему, с 2025 года в Украине больше не будет перевода часов на летнее время, а на зимнее время украинцы в последний раз переведут стрелки часов 27 октября.

Напомним, что в этом году Украина перешла на летнее время в ночь с 30 марта на 31 марта. Стрелки часов перевели на час вперед.