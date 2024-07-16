В Україні скасували перехід на літній час

Засідання Верховної Ради України. Фото: Shutterstock

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, згідно з яким з 2025 року в Україні більше не буде переведення часу на зимовий та літній. Останній раз годинник переведуть 27 жовтня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 16 липня.

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Годинники більше не переводитимуть

У вівторок, 16 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, згідно з яким з 2025 року в країні більше не буде переведення годинників на зимовий та літній час.

Автором проєкту Закону "Про обчислення часу в Україні" є спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. У пояснювальній записці вказано, що метою законопроєкту є захист територіальної цілісності України, оскільки країна-агресорка Росія ввела свій власний час на окупованих територіях, який відрізняється на одну годину вперед.

Метою цього закону є захист здоров'я населення. Адже більшість науковців та лікарів вважають, що щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад призводить до негативних наслідків, включаючи значне погіршення стану здоров'я громадян у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Народні депутати проголосували "за" те, щоб годинник більше не переводили. Фото: Ярослав Железняк

За законопроєкт проголосували 261 народний депутат.

"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", — зазначив нардеп.

Таким чином, після переведення часу в Україні літній час збігатиметься з європейським. Однак взимку різниця з Європейським Союзом знову становитиме одну годину (оскільки в Європі переведення годинників не скасовується).

При цьому різниця з Москвою для Києва залишатиметься постійною протягом року і складатиме одну годину (в Росії переведення годинників було скасовано в 2011 році).

Наступного літа в Україні темніти і світати буде на годину раніше.

Що відомо про переведення часу в світі

Вперше переведення стрілок годинника на годину вперед влітку і на годину назад взимку було проведено у 1908 році у Великій Британії, обґрунтовуючи це можливістю економії електроенергії.

Наразі перехід на літній і зимовий час використовують 60 країн, серед яких Канада, країни Євросоюзу, Ізраїль, Іран, Австралія та Велика Британія. Проте Європа вже багато років розглядає можливість скасування переведення стрілок годинників.

В Україні перехід на сезонний час здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникову стрілку переводять на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня о 4 годині — на 1 годину назад.

Нагадаємо, в Україні низка товарів та продуктів вітчизняного виробництва стануть більш доступні для споживачів. Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт, який передбачає надання кешбеку.

Раніше ми писали, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який посилить контрольних повноважень Громадської ради при АРМА.

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