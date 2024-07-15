Школьники стали меньше общаться по-украински — исследование

Урок в метрошколе. Фото: Харьковский городской совет

На третий год полномасштабной войны количество тех, кто пользуется украинским языком в учебных заведениях и в быту, уменьшилось. Такой результат исследования обеспечения функционирования государственного языка в образовательном процессе обнародовали в Государственной службе качества образования Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужба качества образования Украины.

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Общение на украинском языке во время учебы и в быту

На третий год полномасштабной войны доля респондентов, использующих украинский язык как в образовательном процессе, так и в быту, несколько уменьшилась. В восточном и южном макрорегионах в повседневном общении участников образовательного процесса преобладает русский язык. В то же время родители учеников и учениц стали более консолидированными в поддержке государственного языка во всех сферах жизни. Есть тенденция к постоянному совершенствованию знания государственного языка", — отметил председатель Госслужбы качества образования Руслан Гурак.

Украинский язык в цифрах

По данным исследования, менее 40% учеников общаются на украинском вне школы.

Пятая часть детей общается и на украинском, и на русском языках одинаково. Среди названных на это причин — привычка общаться на русском языке (33%) и язык общения в семье (20%).

Среди учителей 78% общаются только на украинском во время уроков, хотя в прошлом учебном году таких было 83%. Еще 69% респондентов отметили, что говорят на украинском и во время перерыва.

Наиболее негативное влияние на уровень пользования украинским учениками, по мнению учителей, вызывают язык общения дома (47%) и привычка (30%).

Однако уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил, что спрос на украинский язык неизменен, несмотря на статистические показатели. В этом году исследованием охвачено большее количество респондентов с акцентом на городскую местность. Ведь известно, что городская агломерация традиционно является эпицентром увеличения русскоязычного компонента. Поэтому нужно работать в городах, чтобы защитить право детей на образовательный процесс на государственном языке.

Напомним, также снизился процент учеников, считающих украинский язык родным. В настоящее время этот показатель составляет 74%. Об этом говорится в результатах мониторинга государственного языка в образовательном процессе в 2023/2024 учебном году.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень анонсировал переход к активной украинизации. Он подчеркнул, что этот процесс будет включать в себя новые мероприятия и увеличенный надзор для поддержки украинского языка.

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