Школярі стали менше спілкуватися українською — дослідження

Урок у метрошколі. Фото: Харківська міська рада

На третій рік повномасштабної війни тих, хто послуговується українською мовою в навчальних закладах та в побуті зменшилася. Такий результат дослідження щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі оприлюднили в Державній службі якості освіти України.

Про це повідомляє пресслужба Держслужба якості освіти України.

Читайте також:

Скільки вчителів та учнів розмовляють українською. Фото: Держслужба якості освіти України

Користування українською мовою під час навчання та в побуті

"На третій рік повномасштабної війни частка респондентів, які послуговуються українською мовою як в освітньому процесі, так і в побуті, дещо зменшилася. У східному й південному макрорегіонах у повсякденному спілкуванні учасників освітнього процесу переважає російська мова. Водночас батьки учнів і учениць стали більш консолідованими у підтримці державної мови в усіх сферах життя. Є тенденція до постійного вдосконалення знання державної мови", — зазначив голова Держслужба якості освіти Руслан Гурак.

Українська в цифрах

За даними дослідження, менше ніж 40% учнів спілкуються українською поза школою.

П’ята частина дітей спілкуються й українською, і російською мовами однаково. Серед названих на це причин — звичка спілкуватися російською мовою (33%) та мова спілкування у сім’ї (20%).

Серед вчителів 78% спілкуються лише українською під час уроків, хоча минулого навчального року таких було 83%. Ще 69% респондентів зазначили, що говорять українською й під час перерви.

Найбільш негативний вплив на рівень користування українською учнями, на думку вчителів, спричиняють мова спілкування вдома (47%) та звичка (30%).

Проте уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зауважив, що попит на українську мову незмінний, незважаючи на статистичні показники. Цьогоріч дослідженням охоплено більшу кількість респондентів з акцентом на міську місцевість. Адже відомо, що міська агломерація традиційно є епіцентром збільшення російськомовного компонента. Тому потрібно працювати в містах, щоб захистити право дітей на освітній процес державною мовою.

Нагадаємо, також знизився відсоток учнів, які вважають українську мову рідною. Наразі цей показник складає 74%. Про це йдеться в результатах моніторингу щодо державної мови в освітньому процесі у 2023/2024 навчальному році.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь анонсував перехід до активної українізації. Він підкреслив, що цей процес включатиме нові заходи та збільшений нагляд для підтримки української мови.

Раніше ми писали, що в українській мові є багато красивих слів, але частина з них є напівзабутими. Вони можуть збагатити ваш словниковий запас і гармонійно вплестися в вашу мову.