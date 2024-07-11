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Відсоток учнів, які вважають українську мову рідною, знизився — дослідження

11 липня 2024 23:36
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Серед учнів знизився відсоток тих, хто вважає українську мову рідною
Українські учні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Відсоток учнів, які вважають українську мову рідною, знизився. Наразі цей показник складає 74%.

Про це йдеться в результатах моніторингу щодо державної мови в освітньому процесі у 2023/2024 навчальному році.

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Цей показник трохи менший у порівнянні з попередніми роками.

"Ми проводимо це дослідження з першого року повномасштабного вторгнення. В 2023-2024 роках 74% учнів та учениць, 82% батьків учнів та учениць та 86% вчителів вважають рідною українську державну мову", — зазначив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

За його словами, тенденція до зниження не спостерігається в категорії батьків. У 2021/2022 навчальному році цей показник становив 82%, у 2022/2023 навчальному році — 93%, в 2023/2024 — 82%.

Опитування проводилося в 121 закладі загальної середньої освіти серед учнів 8-11 класів, їхніх батьків та вчителів. Вибірка включала п'ять регіонів України і окремо місто Київ.

Нагадаємо, в Україні діють кілька видів покарань за порушення мовного закону. Залежно від ступеня порушення, штрафи можуть сягати різних сум. 

Також між представницею одеської фотостудії та потенційною клієнткою стався мовний скандал під час листування у соцмережі. У відповіді на запит, адміністраторка фірми надсилала голосові повідомлення російською мовою, запевняючи, що усі, хто живуть "на Украине"  чудово розуміють мову окупантів.

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