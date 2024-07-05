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Вениславский объяснил, почему отставка премьер-министра Шмыгаля пока невозможна

5 июля 2024 14:32
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Отставка Дениса Шмыгаля во время войны
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский считает, что отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля невозможна во время военного положения. При этом отставка одного из министров по представлению главы правительства будет рассмотрена.

Об этом Вениславский сказал в комментарии Радио Свобода.

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Вениславский объяснил, что отставка премьер-министра Шмыгаля приведет к роспуску всего Кабмина. При этом он добавил, что статья 10 Закона Украины "О режиме военного положения" запрещает прекращение полномочий. Правительства это также касается.

"В настоящее время нет юридических механизмов реализации такого гипотетического сценария, без внесения изменений в законодательство Украины", — пояснил Вениславский.

При этом Вениславский отметил, что отставка того или иного министра по представлению премьер-министра может быть рассмотрена.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль может уйти в отставку, уступив кресло главы украинского правительства Юлии Свириденко или Алексею Чернышеву.

В то же время сам глава украинского правительства поручил министрам совершить ряд рабочих поездок в регионы, в том числе и на прифронтовые территории.

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