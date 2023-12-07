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Вениславского могли уволить из-за заявления об электронных повестках, — нардеп

7 декабря 2023 14:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вениславского могли уволить из-за заявления об электронных повестках, — нардеп
Народный депутат Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народного депутата Федора Вениславского могли снять с должности представителя президента в Верховной Раде из-за разглашения несогласованных вопросов. Речь идет о заявлении о введении электронных повесток.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Вениславского уволили за то, что он очень много говорил несогласованных вещей", — отметил Гончаренко.

По его словам, последней каплей стало заявление Вениславского об электронных повестках.

"Эта идея существует во власти, но окончательное решение еще не принято", — уточнил нардеп.

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Скриншот поста Гончаренко

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря снял нардепа Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде. Глава государства издал соответствующий указ.

Также мы писали, что Вениславский в комментарии РБК-Украина заявил, что народные депутаты готовят законопроект, предусматривающий вручение повесток не только лично под подпись военнообязанному лицу, но и через электронную почту и заказным письмом.

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