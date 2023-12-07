Вениславского могли уволить из-за заявления об электронных повестках, — нардеп
Народного депутата Федора Вениславского могли снять с должности представителя президента в Верховной Раде из-за разглашения несогласованных вопросов. Речь идет о заявлении о введении электронных повесток.
Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.
Почему уволили Вениславского
"Вениславского уволили за то, что он очень много говорил несогласованных вещей", — отметил Гончаренко.
По его словам, последней каплей стало заявление Вениславского об электронных повестках.
"Эта идея существует во власти, но окончательное решение еще не принято", — уточнил нардеп.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря снял нардепа Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде. Глава государства издал соответствующий указ.
Также мы писали, что Вениславский в комментарии РБК-Украина заявил, что народные депутаты готовят законопроект, предусматривающий вручение повесток не только лично под подпись военнообязанному лицу, но и через электронную почту и заказным письмом.
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