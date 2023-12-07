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Веніславського могли звільнити через заяву про електронні повістки, — нардеп

7 грудня 2023 14:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Веніславського могли звільнити через заяву про електронні повістки, — нардеп
Народний депутат Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народного депутата Федора Веніславського могли зняти з посади представника президента у Верховній Раді через розголошення неузгоджених питань. Йдеться про заяву щодо запровадження електронних повісток.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Веніславського звільнили за те, що він дуже багато говорив неузгоджених речей", — зазначив Гончаренко.

За його словами, останньою краплею стала заява Веніславського про електронні повістки.

"Ця ідея існує у владі, але остаточне рішення ще не прийняте", — уточнив нардеп.

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Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 7 грудня зняв нардепа Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Глава держави видав відповідний указ.

Також ми писали, що Веніславський в коментарі РБК-Україна заявив, що народні депутати готують законопроєкт, що передбачає вручення повісток не тільки особисто під підпис військовозобов'язаній особі, а й через електронну пошту та рекомендованим листом.

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