Веніславського могли звільнити через заяву про електронні повістки, — нардеп
Народного депутата Федора Веніславського могли зняти з посади представника президента у Верховній Раді через розголошення неузгоджених питань. Йдеться про заяву щодо запровадження електронних повісток.
Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.
Чому звільнили Веніславського
"Веніславського звільнили за те, що він дуже багато говорив неузгоджених речей", — зазначив Гончаренко.
За його словами, останньою краплею стала заява Веніславського про електронні повістки.
"Ця ідея існує у владі, але остаточне рішення ще не прийняте", — уточнив нардеп.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 7 грудня зняв нардепа Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Глава держави видав відповідний указ.
Також ми писали, що Веніславський в коментарі РБК-Україна заявив, що народні депутати готують законопроєкт, що передбачає вручення повісток не тільки особисто під підпис військовозобов'язаній особі, а й через електронну пошту та рекомендованим листом.
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