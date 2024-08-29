Россия не просила о гуманитарном коридоре для граждан в Курской области

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Фото: скриншот

Россия не просила об открытии гуманитарного коридора в Курской области и не занимается своими гражданами, оказавшимися в зоне боевых действий. Между тем, украинские Силы обороны вынуждены помогать гражданским, поскольку этого не делают российские власти.

Об этом рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время Форума ветеранов.

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Россия не занимается своими гражданами в зоне боевых действий

Россия грубо нарушает нормы международного права в отношении своих граждан на собственной территории.

"Она (Россия. — Ред.) фактически бросила этих людей и не занимается ими. Наши ребята, военные, кормят, предоставляют продукты питания, предоставляют воду, все медикаменты, всю необходимую помощь для жизнеобеспечения. Но — я еще раз фиксирую этот факт — Россия не обращалась за гуманитарным коридором, и об этом МККК (Международный комитет Красного крест. — Ред.) тоже сделал подтверждение", — сообщила Ирина Верещук.

Сами россияне уже обращались по украинской горячей линии по эвакуации, а также просили о гуманитарной помощи. Все эти обращения направляются в Сил обороны и в соответствии с военной комендатурой.

"Наши воины просто образцово себя ведут, и это подтверждает международное сообщество. Я хочу, чтобы мы это зафиксировали, потому что нам важно соблюдать нормы международного права, нам важно, чтобы наши воины действовали в пределах и способом, предусмотренным международными конвенциями. Но нам также важно, чтобы весь мир знал, что Россия бросила своих людей, и ими фактически опекаются сегодня только наши Силы обороны", — добавила вице-премьер-министр.