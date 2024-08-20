УПЦ МП — Рада приняла законопроект о запрете российской церкви в Украине

Заседание ВР. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада во вторник, 20 августа, во время заседания приняла законопроект о запрете российской церкви в Украине. За такое решение проголосовало 265 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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Запрет российской церкви в Украине

Гончаренко рассказал, что сегодня Верховная Рада приняла историческое решение о запрете российской церкви в Украине. "За" проголосовало 265 депутатов.

Результаты голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

"Еще два года назад подавал петицию на сайте Президента, тогда мы собрали 25 тысяч голосов в сутки. Наконец-то закон принят!" — добавил нардеп.

Скриншот сообщения Гончаренко

Скриншот сообщения Гончаренко

В то же время народный депутат Ярослав Железянк рассказал, что закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта — согласно ему громады УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Также он обнародовал результаты голосования по фракциям:

Слуга народу — 173,

Європейська Солідарність — 25,

Батьківщина — 17,

Платформа за життя та мир — 1,

За майбутнє — 9,

Голос — 18,

Довіра — 11,

Відновлення України — 0,

Позафракційні — 11.