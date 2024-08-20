УПЦ МП — Рада приняла законопроект о запрете российской церкви в Украине

Верховная Рада приняла законопроект о запрете российской церкви в Украине
Верховная Рада во вторник, 20 августа, во время заседания приняла законопроект о запрете российской церкви в Украине. За такое решение проголосовало 265 депутатов.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Запрет российской церкви в Украине
Гончаренко рассказал, что сегодня Верховная Рада приняла историческое решение о запрете российской церкви в Украине. "За" проголосовало 265 депутатов.
"Еще два года назад подавал петицию на сайте Президента, тогда мы собрали 25 тысяч голосов в сутки. Наконец-то закон принят!" — добавил нардеп.
В то же время народный депутат Ярослав Железянк рассказал, что закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта — согласно ему громады УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.
Также он обнародовал результаты голосования по фракциям:
- Слуга народу — 173,
- Європейська Солідарність — 25,
- Батьківщина — 17,
- Платформа за життя та мир — 1,
- За майбутнє — 9,
- Голос — 18,
- Довіра — 11,
- Відновлення України — 0,
- Позафракційні — 11.
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