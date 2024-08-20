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Верховная Рада приняла законопроект о запрете российской церкви в Украине

20 августа 2024 12:17
Катерина Османская - Редактор
УПЦ МП — Рада приняла законопроект о запрете российской церкви в Украине
Заседание ВР. Фото: rada.gov.ua
Катерина Османская - Редактор

Верховная Рада во вторник, 20 августа, во время заседания приняла законопроект о запрете российской церкви в Украине. За такое решение проголосовало 265 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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Гончаренко рассказал, что сегодня Верховная Рада приняла историческое решение о запрете российской церкви в Украине. "За" проголосовало 265 депутатов.

запрет УПЦ МП в Украине
Результаты голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

"Еще два года назад подавал петицию на сайте Президента, тогда мы собрали 25 тысяч голосов в сутки. Наконец-то закон принят!" — добавил нардеп.

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Скриншот сообщения Гончаренко
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Скриншот сообщения Гончаренко

В то же время народный депутат Ярослав Железянк рассказал, что закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта — согласно ему громады УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Также он обнародовал результаты голосования по фракциям:

  • Слуга народу — 173,
  • Європейська Солідарність — 25,
  • Батьківщина — 17,
  • Платформа за життя та мир — 1,
  • За майбутнє — 9,
  • Голос — 18,
  • Довіра — 11,
  • Відновлення України — 0,
  • Позафракційні — 11. 
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Скриншот сообщения Железняка

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