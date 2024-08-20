УПЦ МП — Рада прийняла законопроєкт щодо заборони російської церкви в Україні

Засідання ВР. Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, під час засідання прийняла законопроєкт про заборону російської церкви в Україні. За таке рішення проголосувало 265 депутатів.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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Заборона російської церкви в Україні

Гончаренко розповів, що сьогодні Верховна Рада прийняла історичне рішення щодо заборони російської церкви в Україні. "За" проголосувало 265 депутатів.

Результати голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

"Ще два роки тому подавав петицію на сайті Президента, тоді ми зібрали 25 тисяч голосів за добу. Нарешті закон прийнятий!" — додав нардеп.

Скриншот допису Гончаренка

Скриншот допису Гончаренка

Водночас народний депутат Ярослав Железянк розповів, що закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту — згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Також він оприлюднив результати голосування по фракціях:

Слуга народу — 173,

Європейська Солідарність — 25,

Батьківщина — 17,

Платформа за життя та мир — 1,

За майбутнє — 9,

Голос — 18,

Довіра — 11,

Відновлення України — 0,

Позафракційні — 11.