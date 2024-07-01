Заседание ВРУ отложили на неделю - Железняк поделился вероятной причиной

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: ВРУ, Telegram

Заседание Верховной Рады Украины отложено на неделю, официальной причиной указана подготовка к саммиту НАТО. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что настоящая причина — подготовка к значительным кадровым изменениям в правительстве.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 1 июля.

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Заседание Верховной Рады отложено на неделю

По словам Железняка, заседание Верховной Рады Украины было отложено на неделю. Официальной причиной переноса является подготовка к саммиту НАТО, который состоится 9-11 июля.

"Только что отложили заседание Рады на одну неделю. Типа причина — саммит НАТО", — написал нардеп.

Однако он отметил, что истинная причина отсрочки в другом. Железняк напомнил о словах спикера Верховной Рады по поводу будущих кадровых ротаций в правительстве. Нардеп также заявил, что эти изменения могут быть более масштабными, чем просто назначение нескольких новых министров.

Публикация Железняка. Фото: скриншот

Напомним, Украина активно готовится к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Страна планирует принять участие в нескольких платформах в рамках саммита.

Ранее мы писали, что Кабмин согласовал новые кадровые изменения — Андрей Даник возглавит Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.