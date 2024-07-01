Засідання ВРУ відклали на тиждень — Железняк поділився ймовірною причиною

Засідання Верховної Ради України. Фото: ВРУ, Telegram

Засідання Верховної Ради України відкладено на тиждень, офіційною причиною зазначено підготовку до саміту НАТО. Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що справжньою причиною є підготовка до значних кадрових змін в уряді.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 1 липня.

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Засідання Верховної Ради відкладено на тиждень

За словами Железняка, засідання Верховної Ради України відклали на тиждень. Офіційною причиною перенесення є підготовка до саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня.

"Тільки що відклали засідання Ради на один тиждень. Типу причина — саміт НАТО", — написав нардеп.

Однак він зазначив, що справжня причина відстрочки полягає в іншому. Железняк нагадав про слова спікера Верховної Ради щодо майбутніх кадрових ротацій в уряді. Нардеп також заявив, що ці зміни можуть бути значно масштабнішими, ніж просто призначення кількох нових міністрів.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна активно готується до липневого саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Країна планує взяти участь в декількох платформах у рамках саміту.

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