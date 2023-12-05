Вы наша сила — Зеленский показал щемящие кадры работы волонтеров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных к Международному дню волонтера, который отмечают сегодня, 5 декабря. Он поблагодарил волонтеров за хлопотный труд и отметил, что они сила и крепкий тыл нашей армии

Об этом глава государства написал в своих соцсетях.

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Президент подметил, что мы отмечаем Международный день волонтера очень символично — накануне Дня Вооруженных Сил Украины, потому что украинские волонтеры — это фактически "еще один род наших войск, еще одна наша сила".

"Наша гвардия неравнодушных. Наша армия активных украинцев. Спасибо вам! Слава нашим волонтерам! Слава всем, кто приближает победу!" — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил всех волонтеров с праздником и поблагодарил за все их старания для нашей армии.