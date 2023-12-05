Ви наша сила — Зеленський показав щемливі кадри роботи волонтерів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх причетних з Міжнародним днем волонтера, який відзначають сьогодні, 5 грудня. Він подякував волонтерам за клопітку працю та наголосив, що вони сила та міцний тил нашої армії

Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

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Привітання Зеленського з днем волонтера

Президент підмітив, що ми відзначаємо Міжнародний день волонтера дуже символічно — напередодні Дня Збройних сил України, бо українські волонтери — це фактично "ще один рід наших військ, іще одна наша сила".

"Наша гвардія небайдужих. Наша армія активних українців. Дякую вам! Слава нашим волонтерам! Слава всім, хто наближає перемогу!" — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав усіх волонтерів зі святом та подякував за усі їхні старання для нашої армії.