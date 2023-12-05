Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Ви наша сила — Зеленський показав щемливі кадри роботи волонтерів arrow

Ви наша сила — Зеленський показав щемливі кадри роботи волонтерів

5 грудня 2023 11:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ви наша сила — Зеленський показав щемливі кадри роботи волонтерів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх причетних з Міжнародним днем волонтера, який відзначають сьогодні, 5 грудня. Він подякував волонтерам за клопітку працю та наголосив, що вони сила та міцний тил нашої армії

Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

Читайте також:

Привітання Зеленського з днем волонтера

Президент підмітив, що ми відзначаємо Міжнародний день волонтера дуже символічно — напередодні Дня Збройних сил України, бо українські волонтери — це фактично "ще один рід наших військ, іще одна наша сила". 

"Наша гвардія небайдужих. Наша армія активних українців. Дякую вам! Слава нашим волонтерам! Слава всім, хто наближає перемогу!" — наголосив Зеленський. 

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав усіх волонтерів зі святом та подякував за усі їхні старання для нашої армії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі