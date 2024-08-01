В дом Ильи Пономарева попал дрон в Киевской области — политик отреагировал

Российский оппозиционер Илья Пономарев. Фото: Апостроф

Сегодня ночью здание российского оппозиционера Ильи Пономарева в Киевской области пострадало от вражеской атаки. Он считает, что россияне второй день подряд пытались атаковать его дом.

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Об этом Пономарев рассказал в эфире Киев24 в четверг, 1 августа.

Пономарев заявляет о целенаправленной атаке

"Я был дома. Проснулся за 2-3 минуты до того, как это произошло. Я услышал, как приближается "Шахед-136". Он очень характерно раздается, очень громко. Здесь 100% уверенно говорю, что он не был сбит, по нему ПВО вообще не работала", — рассказывает Пономарев.

Российский оппозиционер отметил, что "Шахед" улетал после отбоя воздушной тревоги.

"Он прилетел в ту точку, в которую именно хотел прилететь. Это целенаправленно. Вчера ко мне уже прилетало три дрона. Все три были сбиты", — говорит политик.

Дом Ильи Пономарева разрушен. Оппозиционер переезжает.

Напомним, что взрывы в Киевской области раздавались в ночь на 31 июля в результате российской атаки ударными беспилотниками. Враг совершил один из самых массированных обстрелов Украины "шахедами", применив 89 дронов и одну ракету.

Благодаря работе ПВО все вражеские цели в Киевской области были сбиты. Среди гражданских не было жертв, однако были повреждены 13 частных домов.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество сбитых дронов "важным результатом" и подчеркнул, что "украинцы могут полностью оградить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение".