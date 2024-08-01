У будинок Іллі Пономарьова влучив дрон на Київщині — політик відреагував

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Фото: Апостроф

Сьогодні вночі будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова на Київщині постраждав від ворожої атаки. Він вважає, що росіяни другий день поспіль намагалися атакувати його будинок.

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Про це Пономарьов розповів в етері Київ24 у четвер, 1 серпня.

Пономарьов заявляє про цілеспрямовану атаку

"Я був вдома. Прокинувся за 2-3 хвилини до того, як це відбулося. Я почув, як наближається "Шахед-136". Він дуже характерно лунає, дуже гучно. Потім він прилетів і вибухнув прямо під вікном. Він не був збитий. Тут 100% впевнено кажу, що він не був збитий, по ньому ППО взагалі не працювала", — розповідає Пономарьов.

Російський опозиціонер зазначив, що "Шахед" летів після відбою повітряної тривоги.

"Він прилетів у ту точку, в яку саме хотів прилетіти. Це цілеспрямовано. Вчора до мене вже прилітало три дрони. Всі три були збиті", — каже політик.

Будинок Іллі Пономарьова зруйнований. Опозиціонер переїжджає.

Нагадаємо, що вибухи в Київській області лунали в ніч проти 31 липня внаслідок російської атаки ударними безпілотниками. Ворог здійснив один із наймасованіших обстрілів України "шахедами", застосувавши 89 дронів та одну ракету.

Завдяки роботі ППО всі ворожі цілі у Київській області було збито. Серед цивільних не було жертв, проте було пошкоджено 13 приватних будинків.

Водночас Президент України Володимир Зеленський назвав кількість збитих дронів "важливим результатом" та наголосив, що "українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення".