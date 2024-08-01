Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Вибух був під вікном — поранений на Київщині російський опозиціонер поділився подробицями атаки arrow

Вибух був під вікном — поранений на Київщині російський опозиціонер поділився подробицями атаки

1 серпня 2024 15:59
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
У будинок Іллі Пономарьова влучив дрон на Київщині — політик відреагував
Російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Фото: Апостроф
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Сьогодні вночі будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова на Київщині постраждав від ворожої атаки. Він вважає, що росіяни другий день поспіль намагалися атакувати його будинок.

Читайте також:

Про це Пономарьов розповів в етері Київ24 у четвер, 1 серпня.

Пономарьов заявляє про цілеспрямовану атаку

"Я був вдома. Прокинувся за 2-3 хвилини до того, як це відбулося. Я почув, як наближається "Шахед-136". Він дуже характерно лунає, дуже гучно. Потім він прилетів і вибухнув прямо під вікном. Він не був збитий. Тут 100% впевнено кажу, що він не був збитий, по ньому ППО взагалі не працювала", — розповідає Пономарьов.

Російський опозиціонер зазначив, що "Шахед" летів після відбою повітряної тривоги. 

"Він прилетів у ту точку, в яку саме хотів прилетіти. Це цілеспрямовано. Вчора до мене вже прилітало три дрони. Всі три були збиті", — каже політик.

Будинок Іллі Пономарьова зруйнований. Опозиціонер переїжджає.

Нагадаємо, що вибухи в Київській області лунали в ніч проти 31 липня внаслідок російської атаки ударними безпілотниками. Ворог здійснив один із наймасованіших обстрілів України "шахедами", застосувавши 89 дронів та одну ракету.

Завдяки роботі ППО всі ворожі цілі у Київській області було збито. Серед цивільних не було жертв, проте було пошкоджено 13 приватних будинків.

Водночас Президент України Володимир Зеленський назвав кількість збитих дронів "важливим результатом" та наголосив, що "українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення".

російські війська опозиція Київська область обстріли замах війна в Україні атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:01 Український плавець Бухов пояснив невдачу на Олімпіаді хворобою

15:59 Погрожував пістолетом співробітникам ТЦК — на Волині затримали зловмисника

15:59 Вибух був під вікном — поранений на Київщині російський опозиціонер поділився подробицями атаки

15:57 Довіра інвесторів до Одещини зростає — деталі

15:53 У Львові суд поновив на посаді ексглаву Тернопільської ОВА після звинувачення у хабарництві

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

15:52 Торгували канабісом по всій Україні — ДБР викрило масштабну схему наркобізнесу

15:30 В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:26 Готував диверсії на Одещині — СБУ викрила агента РФ

15:22 Синєгубов відповів, чи можлива диференційована тривога для Харкова

15:22 Зеленський пояснив, чому, попри мобілізацію, на передовій не вистачає людей

16:01 Український плавець Бухов пояснив невдачу на Олімпіаді хворобою

15:59 Погрожував пістолетом співробітникам ТЦК — на Волині затримали зловмисника

15:59 Вибух був під вікном — поранений на Київщині російський опозиціонер поділився подробицями атаки

15:57 Довіра інвесторів до Одещини зростає — деталі

15:53 У Львові суд поновив на посаді ексглаву Тернопільської ОВА після звинувачення у хабарництві

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

15:52 Торгували канабісом по всій Україні — ДБР викрило масштабну схему наркобізнесу

15:30 В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:26 Готував диверсії на Одещині — СБУ викрила агента РФ

15:22 Синєгубов відповів, чи можлива диференційована тривога для Харкова

15:22 Зеленський пояснив, чому, попри мобілізацію, на передовій не вистачає людей

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі

25 липня 2024

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди