В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в субботу, 6 июля

Темный город. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В субботу, 6 июля, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.

Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Что известно о графиках отключения света на 6 июля

С 17:00 до 22:00 задействуют три очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы — две очереди. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

В ДТЭК отметили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях в вечерние часы отключения могут происходить и в светло-серой зоне.

Скриншот сообщения ДТЭК

Какие категории отключений в графиках:

темно-серая зона — это время, когда света точно нет;

светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;

белая зона — время, когда свет гарантировано есть.

Если свет отсутствует в светло-серой зоне, значит, график все еще действует.

Напомним, в период с 9 по 24 июля во всех областях Украины в одни из суток не будут выключать свет. В другие дни отключения будут применять по графику.

Также мы сообщали, что в осенне-зимний период Словакия может увеличить поставки электроэнергии в Украину. Об этом во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.