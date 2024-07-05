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Отключение по нескольким очередям графиков — как ограничат электропотребление в Украине завтра

5 июля 2024 23:15
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в субботу, 6 июля
Темный город. Фото иллюстративное: depositphotos.com
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В субботу, 6 июля, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.

Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Что известно о графиках отключения света на 6 июля

С 17:00 до 22:00 задействуют три очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы — две очереди. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

В ДТЭК отметили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях в вечерние часы отключения могут происходить и в светло-серой зоне.

Как будут действовать графики почасовых отключений света 6 июля
Скриншот сообщения ДТЭК

Какие категории отключений в графиках:

  • темно-серая зона — это время, когда света точно нет;
  • светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
  • белая зона — время, когда свет гарантировано есть.

Если свет отсутствует в светло-серой зоне, значит, график все еще действует.

Напомним, в период с 9 по 24 июля во всех областях Украины в одни из суток не будут выключать свет. В другие дни отключения будут применять по графику.

Также мы сообщали, что в осенне-зимний период Словакия может увеличить поставки электроэнергии в Украину. Об этом во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

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