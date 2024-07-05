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Відключення за кількома чергами графіків — як обмежать електроспоживання в Україні завтра

5 липня 2024 23:15
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в суботу, 6 липня
Темне місто. Фото ілюстративне: depositphotos.com
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У суботу, 6 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Про це в п'ятницю, 5 липня, повідомили в НЕК "Укренерго"

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Як відключатимуть світло в Україні 6 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Що відомо про графіки відключень світла на 6 липня

З 17:00 до 22:00 задіють три черги графіків погодинних відключень, у решту годин — дві черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

У ДТЕК зазначили, що в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях у вечірні години відключення можуть відбуватися і у світло-сірій зоні.

Як діятимуть графіки погодинних відключень світла 6 липня
Скриншот повідомлення ДТЕК

Які є категорії відключень у графіках:

  • темно-сіра зона — це час, коли світла точно немає;
  • світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
  • біла зона — час, коли світло гарантовано є.

Якщо світло відсутнє у світло-сірій зоні, значить графік все ще діє.

Нагадаємо, у період з 9 по 24 липня в усіх областях України в одну з діб не вимикатимуть світло. В інші відключення застосовуватимуть за графіками.

Також ми повідомляли, що в осінньо-зимовий період Словаччина може збільшити поставки електроенергії в Україну. Про це під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні.

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