Открытие аэропорта Борисполь — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Из аэропорта "Борисполь" утром 19 декабря вылетел пассажирский самолет, стоявший на аэродроме с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому существует вопрос, когда аэропорт будет полностью доступен для посадки и взлета самолетов.

На этот вопрос Зеленский ответил во время пресс-конференции.

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Зеленский сравнил аэропорт "Борисполь" с Черным морем.

"Это будет победа украинской противовоздушной обороны, это будет говорить, что Украина побеждает, мы задаем такой вопрос нашим коллегам", — сказал Зеленский.

Также во время пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина планирует произвести миллион дронов в следующем году. По его словам, в этом вопросе есть проблемы с логистикой.

Напомним, что из международного аэропорта "Борисполь" вылетел пассажирский самолет Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. Он застрял в аэропорту с 24 февраля 2022 года.

В то же время в Украине обсуждают вопросы частичного возобновления авиасообщения. Однако аэропорт "Борисполь" может открыть только в случае полного закрытия неба над Украиной от вражеских целей.

Кроме того, в аэропорту Борисполь уже сейчас появились активные вакансии на трудоустройство.