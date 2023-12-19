Відкриття аеропорту Бориспіль — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

З аеропорту "Бориспіль" вранці 19 грудня вилетів пасажирський літак, що стояв на летовищі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тому постало питання, коли аеропорт повністю буде доступний для посадки та зльоту літаків.

На це питання Зеленський відповів під час пресконференції.

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Зеленський порівняв аеропорт "Бориспіль" з Чорним морем.

"Це буде перемога української протиповітряної оборони, це буде говорити, що Україна перемагає, ми ставимо таке питання нашим колегам", — сказав Зеленський.

Також під час пресконференції Зеленський заявив, що Україна планує виготовити мільйон дронів наступного року. За його словами, у цьому питанні є проблеми з логістикою.

Нагадаємо, що з міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів пасажирський літак Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express. Він застряг в аеропорту з 24 лютого 2022 року.

Водночас в Україні обговорюють питання часткового відновлення авіасполучення. Проте аеропорт "Бориспіль" можуть відкрити лише у випадку повного закриття неба над Україною від ворожих цілей.

Крім того, в аеропорту "Бориспіль" вже зараз з'явилися активні вакансії на працевлаштування.