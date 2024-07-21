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Отказ от границ и права русскоязычным — Джонсон обнародовал «мирный план» Трампа для Украины

21 июля 2024 08:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мирный план Трампа для Украины — Джонсон раскрыл детали
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон после разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом поделился мнениями о возможном окончании войны в Украине. В частности, он отметил, что Киев может не вернуться к границам 1991 года.

Джонсон обнародовал возможный план Трампа по Украине в колонке на Daily Mail.

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Джонсон уверен, что Трамп может положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада.

"Я подчеркиваю, что я не могу быть уверенным, что именно он делал бы, будь избран. Но вот что он мог сделать", — отмечает он.

Британский политик считает, что России придется отступить, по крайней мере, к границам, которые были до вторжения в 2022 году, и во избежание будущих конфликтов и неопределенности остальная Украина должна быть признана свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО.

Разрешение бить по России оружием США

Джонсон отмечает, что в случае избрания президентом США Трамп может увеличить военную помощь Украине, ускорить поставки и снять существующие ограничения на удары по российской территории западным оружием.

"США не позволяют украинцам использовать ATACMS, чтобы добраться до российских аэродромов. Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно — прекратить бюрократическую суету и промедление. Он мог бы дать украинцам те разрешения, которые им нужны, а потом, когда Путина снова оттолкнут, он мог бы предложить соглашение", — написал экс-премьер Британии.

Также он подчеркивает, что вооруженная украинская армия может заменить американский контингент в Европе, что позволит Трампу сэкономить деньги, вернуть американских солдат домой и заставить Европу сделать больше для собственной обороноспособности.

Что Путин получит взамен

Джонсон добавляет, что в качестве компенсации Путину необходимо ввести в Украине особые меры защиты для носителей русского языка.

"Что бы Россия получила взамен? Что ж, я считаю, что есть все виды стимулов, которые могут сработать с Путиным. Он, конечно, мог бы утверждать, что "специальная военная операция" — или вторжение — была успешной, и что он "денацифицировал" Украину. Могут быть специальные средства защиты для носителей русского языка", — подытожил он.

Напомним, накануне кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе диалога американский политик пообещал содействовать окончанию войны в Украине.

Как известно, Трамп популярен скандальными заявлениями об окончании войны в Украине: то он уверяет, что прекратит конфликт за один день, то заявляет, что при его президентстве война б не началась.

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