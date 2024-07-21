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Відмова від кордонів та права російськомовним — Джонсон оприлюднив «мирний план» Трампа для України

21 липня 2024 08:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мирний план Трампа для України — Джонсон розкрив деталі
Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон після розмови з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом поділився думками щодо можливого закінчення війни в Україні. Зокрема він зазначив, що Київ може не повернутися до кордонів 1991 року.

Джонсон оприлюднив можливий план Трампа щодо України у колонці на Daily Mail.

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Джонсон впевнений, що Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України та Заходу.

"Я підкреслюю, що я не можу бути впевненим, що саме він робив би, якби був обраний. Але ось що він міг зробити", — зазначає він.

Британський політик вважає, що Росії доведеться відступити, принаймні, до кордонів, які були до вторгнення у 2022 році, і щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України має бути визнана вільною країною, здатною вибирати свою долю в ЄС і НАТО.

Дозвіл бити по Росії зброєю США

Джонсон наголошує, що у разі обрання президентом США, Трамп може збільшити військову допомогу Україні, прискорити постачання та зняти існуючі обмеження на удари по російській території західною зброєю.

"США не дозволяють українцям використовувати ATACMS, щоб дістатися до російських аеродромів. Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно — припинити бюрократичну метушню та зволікати. Він міг би дати українцям ті дозволи, які їм потрібні, а потім, коли Путіна знову відштовхнуть, він міг би запропонувати угоду", — написав експрем'єр Британії.

Також він підкреслює, що озброєна українська армія може замінити американський контингент у Європі, це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американських солдатів додому та змусити Європу зробити більше для власної обороноздатності.

Що Путін отримає взамін

Джонсон додає, що як компенсацію Путіну необхідно запровадити в Україні особливі заходи захисту для носіїв російської мови.

"Що б Росія отримала натомість? Що ж, я вважаю, що є всі види стимулів, які можуть спрацювати з Путіним. Він, звичайно, міг би стверджувати, що "спеціальна військова операція" — або ж вторгнення — була успішною, і що він денацифікував Україну. Можуть бути спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови", — підсумував він.

Нагадаємо, напередодні кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів, що провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Під час діалогу американський політик пообіцяв сприяти закінченню війни в Україні.

Як відомо, Трамп популярний скандальними заявами щодо закінчення війни в Україні: то він запевняє, що припинить конфлікт за один день, то заявляє, що за його президентства війна б не почалася. 

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