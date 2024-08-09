На Волыни судили мужчину, который отказался от боевой повестки

Отказался от боевой повестки — как суд наказал военнообязанного
В Волынской области мужчина отказался от "боевой" повестки. Нововолынский городской суд вынес приговор местному жителю, приговорив его к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Мужчина состоял на военном учете с 2007 года. 15 апреля 2024 года обвиняемый лично отказался получить "боевую" повестку, подавая письменный отказ, и не явился в пункт сбора.
Обвиняемый признал свою вину и отметил, что не пошел на службу, поскольку проживает с пожилыми родителями, которым необходима его помощь.
Решение суда
Мужчине назначили три года тюремного заключения. До вступления приговора в законную силу меру пресечения к мужчине не применяли. Суд также подчеркнул, что приговор о трехлетнем заключении может быть обжалован.
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