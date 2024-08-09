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Отказался от боевой повестки — как суд наказал военнообязанного

9 августа 2024 07:21
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На Волыни судили мужчину, который отказался от боевой повестки
Судебное заседание. Фото: ТСН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Волынской области мужчина отказался от "боевой" повестки. Нововолынский городской суд вынес приговор местному жителю, приговорив его к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина состоял на военном учете с 2007 года. 15 апреля 2024 года обвиняемый лично отказался получить "боевую" повестку, подавая письменный отказ, и не явился в пункт сбора.

Обвиняемый признал свою вину и отметил, что не пошел на службу, поскольку проживает с пожилыми родителями, которым необходима его помощь.

Решение суда

Мужчине назначили три года тюремного заключения. До вступления приговора в законную силу меру пресечения к мужчине не применяли. Суд также подчеркнул, что приговор о трехлетнем заключении может быть обжалован.

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