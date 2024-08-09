На Волині судили чоловіка, який відмовився від бойової повістки

Судове засідання. Фото: ТСН

У Волинській області чоловік відмовився від "бойової" повістки. Нововолинський міський суд виніс вирок місцевому жителю, засудивши його до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік перебував на військовому обліку з 2007 року. 15 квітня 2024 року обвинувачений особисто відмовився отримати "бойову" повістку, подаючи письмову відмову, і не з'явився в пункт збору.

Обвинувачений, визнав свою провину та зазначив, що не пішов на службу, оскільки проживає з літніми батьками, яким необхідна його допомога.

Рішення суду

Чоловіку призначили три роки тюремного ув'язнення. До набуття вироку законної сили запобіжний захід до чоловіка не застосовували. Суд також підкреслив, що вирок про трирічне ув'язнення може бути оскаржений.