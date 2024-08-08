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На Прикарпатті солдат вигадав хворобу матері для втечі з військової частини — як його покарав суд

8 серпня 2024 07:21
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Прикарпатті судили солдата, який вигадав хворобу матері для втечі з військової частини
Засідання суду. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Надвірнянський районний суд Івано-Франківська виніс вирок солдату, який на кілька днів втік з військової частини, начебто щоб провідати хвору матір у лікарні. Суд встановив, що матір військового не перебувала в лікарні у зазначений час, і призначив прикарпатцю п’ять років тюрми.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Уродженець Прикарпаття у березні 2023 року самовільно залишив військову частину та близько тижня не з’являвся на службу. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом втечі.

У суді солдат розповів, що його мобілізували на військову службу та призначили на посаду телефоніста-лінійника, наглядача відділення зв’язку однієї з військових частин.

8 березня 2023 року солдат втік з місця проходження військової служби. Фігурант заявив, що його матір госпіталізували до лікарні у важкому стані через захворювання на коронавірус. Військовий звертався до командира з проханням відпустити його до матері, але отримав відмову, після чого без дозволу покинув військову частину. Приблизно через тиждень чоловік сам повернувся на службу.

Рішення суду

Суддя встановив, що у зазначений час матір військового не перебувала на стаціонарному лікуванні у Косівській ЦРЛ. Суддя вважає, що обвинувачений збрехав суду і втік з місця служби без поважних причин.

Суддя дослідив усі матеріали та аргументи сторін, а також дані про обвинуваченого, визнавши фігуранта винним у кримінальному правопорушенні. За втечу з місця служби солдату призначили покарання — п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.

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