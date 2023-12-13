Восстановление связи "Киевстар" — есть ли Интернет у абонентов

Мобильный оператор "Киевстар". Фото: kyivstar.ua

Мобильный оператор "Киевстар" постепенно начал восстанавливать связь. Пока доступа к мобильному интернету у абонентов нет.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Возобновление работы "Киевстар"

В течение почти двух суток пользователи "Киевстар" не имели доступа к связи из-за хакерской атаки РФ. В сети распространили сообщение о том, что работа мобильного оператора постепенно начала возобновляться.

"Люди пишут о появлении связи, но пока без интернета", — отметили в издании.

Комментарии абонентов "Киевстар". Фото: скриншот

Комментарии абонентов "Киевстар". Фото: скриншот

Комментарии абонентов "Киевстар". Фото: скриншот

В настоящее время связь начала появляться в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Роге, Хмельницком и Николаеве. Жители Одессы сообщают, что пока связи у них нет.

Пользователи советуют перезагрузить телефон, чтобы проверить, появился ли доступ к связи.

Напомним, в компании пообещали, что всем пользователям выплатят компенсации после возобновления работы. Однако мошенники решили опередить "Киевстар" и воспользоваться возможностью. Они создают фейковые боты, где обещают компенсацию.

Добавим, специалисты мобильного оператора "Киевстар" работают над восстановлением связи после атаки хакеров 12 декабря. В то же время пропагандисты пытаются посеять панику среди украинцев.