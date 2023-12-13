Збій у Київстар — як не попастися на фейкову схему шахраїв

Мобільний оператор "Київстар". Фото: kyivstar.ua

На мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку 12 грудня. У компанії пообіцяли, що всім користувачам виплатять компенсації після відновлення роботи. Однак шахраї вирішили випередити Київстар та скористатися можливістю. Вони створюють фейкові боти, де обіцяють компенсацію.

Про це повідомляє телеграм-канал "Ми Україна".

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Шахраї скористалися тим, що мережа мобільного зв'язку "Київстар" через збій у роботі пообіцяла компенсації для користувачів. Аферисти створили фейкові боти, де нібито обіцяють людям компенсацію.

Зазначається, що шахраї пропонують абонентам Київстар перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Відповідно таким чином вони отримують доступ до сторінок в соцмережах та онлайн-банкінгу людей.

У Міністерстві внутрішніх справ України закликали громадян не переходити за подібними посиланням та слідкувати за офіційною інформацією від мобільного оператора "Київстар".

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" виплатить компенсацію всім, хто залишився без звʼязку або не міг скористатися сервісами оператора

Додамо, Служба безпеки України допомагає "Київстару" відновити роботу мережі. У відомстві пообіцяли відновити мобільний зв'язок та інтернет вже 13 грудня.