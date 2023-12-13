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Відновлення зв’язку "Київстар" — чи є Інтернет в абонентів

13 грудня 2023 18:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Відновлення зв’язку "Київстар" — чи є Інтернет в абонентів
Мобільний оператор "Київстар". Фото: kyivstar.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Мобільний оператор "Київстар" поступово почав відновлювати зв'язок. Наразі доступу до мобільного інтернету в абонентів немає.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Протягом майже двох діб користувачі "Київстар" не мали доступу до зв'язку через хакерську атаку РФ. У мережі поширили повідомлення, що робота мобільного оператора поступово почала відновлюватись. 

"Люди пишуть про появу зв'язку, але поки без інтернету", — зазначили у виданні.

Коментарі абонентів Київстар
Коментарі абонентів "Київстар". Фото: скриншот
Коментарі абонентів Київстар
Коментарі абонентів "Київстар". Фото: скриншот
Коментарі абонентів Київстар
Коментарі абонентів "Київстар". Фото: скриншот

Наразі зв'язок почав з'являтися у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Харкові, Києві, Кривому Розі, Хмельницькому та Миколаєві. Жителі Одеси повідомляють, що поки що зв'язку у них немає. 

Користувачі радять перезавантажити телефон, щоб перевірити чи з'явився доступ до зв'язку.

Нагадаємо, у компанії пообіцяли, що всім користувачам виплатять компенсації після відновлення роботи. Однак шахраї вирішили випередити "Київстар" та скористатися можливістю. Вони створюють фейкові боти, де обіцяють компенсацію.

Додамо, фахівці мобільного оператора "Київстар" працюють над відновленням зв'язку після атаки хакерів 12 грудня. Водночас пропагандисти намагаються посіяти паніку серед українців.

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