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Процент учеников, которые считают украинский язык родным, снизился — исследование

11 июля 2024 23:36
Виктория Козырь - редактор
Среди учеников снизился процент тех, кто считает украинский язык родным
Украинские ученики. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Процент учеников, которые считают украинский язык родным, снизился. Сейчас этот показатель составляет 74%.

Об этом говорится в результатах мониторинга государственного языка в образовательном процессе в 2023/2024 учебном году.

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Этот показатель несколько меньше по сравнению с предыдущими годами.

"Мы проводим это исследование с первого года полномасштабного вторжения. В 2023-2024 годах 74% учеников и учениц, 82% родителей учеников и учениц и 86% учителей считают родным украинский государственный язык", — отметил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак.

По его словам, тенденция к понижению не наблюдается в категории родителей. В 2021/2022 учебном году этот показатель составлял 82%, в 2022/2023 учебном году — 93%, в 2023/2024 — 82%.

Опрос проводился в 121 заведении общего среднего образования среди учеников 8-11 классов, их родителей и учителей. Выборка включала пять регионов Украины и отдельно город Киев.

Напомним, в Украине действуют несколько видов наказаний за нарушение языкового закона. В зависимости от степени нарушения, штрафы могут достигать разных сумм.

Также между представительницей одесской фотостудии и потенциальной клиенткой произошел языковый скандал во время переписки в соцсети. В ответ на запрос, администратор фирмы присылала голосовые сообщения на русском языке, уверяя, что все, кто живут "на Украине" прекрасно понимают язык оккупантов.

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