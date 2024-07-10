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Обнаружены западные компоненты в попавшей в "Охматдет" российской ракете — СМИ

10 июля 2024 19:39
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Удар по "Охматдету" — российская ракета имела западные компоненты
Разрушение в результате попадания по больнице "Охматдет". Фото: УНИАН
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Российская ракета Х-101, попавшая в "Охматдет", содержит компоненты западного производства. Это свидетельствует о том, что Кремль удачно обходит все введенные санкции против России.

Об этом сообщило издание Financial Times.

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Российская ракета, попавшая в "Охматдет", имела западные компоненты.

По мнению экспертов и украинских чиновников, российская ракета, разрушившая киевскую детскую больницу, содержит компоненты западного производства, что свидетельствует об успешном уклонении Кремля от санкций.

Запечатленная на видео перед ударом по "Охматдету" ракета Х-101 является одной из самых современных крылатых ракет России и играет важную роль в воздушных ударах по Украине. Россия производит почти в восемь раз больше Х-101 после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, чем раньше, и все еще зависит от западных компонентов, в том числе из США.

"Западные технологии позволяют им строить эти более умные ракеты, которые позволяют их террористическим атакам проходить мимо нашей борющейся противовоздушной обороны" , — сказала Елена Белоусова, руководитель исследования санкций Института KSE в Киеве.

Несмотря на санкции, ограничивающие доступ к некоторым передовым компонентам, российский оборонный сектор использует микропроцессоры и другие высокотехнологичные компоненты, не предназначенные для военного использования.

В анализе украинских экспертов, проведенном в январе, было установлено, что внутри Х-101 содержится 16 электронных компонентов западного производства. Две частицы были изготовлены швейцарской компанией STMicroelectronics, остальные американскими производителями, такими как Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Все товары в основном предназначены для гражданского использования – некоторые достаточно старые. Согласно анализу Financial Times, российские компании в 2023 году смогли получить аналогичные детали, просто покупая их на открытом рынке и импортируя через Китай.

Хотя в российских документах отмечено, что детали изготовлены западными производителями, все они были изготовлены в Китае, Малайзии, Филиппинах, Тайване или Таиланде.

Напомним, СБУ квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и определено, что россияне ударили по медучреждению крылатой ракетой Х-101 .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве, и аргументировал, почему агрессор точно знал, куда попадет ракета.

Ранее мы писали, что аналитики Molfar идентифицировали 95 пилотов МиГ и военных с аэродромов "Энгельс" и "Шайковка", причастных к атаке на больницу "Охматдет" и украинские города 8 июля 2024 года.

Киев война Украина ракета война в Украине Охматдет Россия ракетный удар больница

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