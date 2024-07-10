Удар по "Охматдиту" — російська ракета мала західні компоненти

Руйнування внаслідок влучання по лікарні "Охматдит". Фото: УНІАН

Російська ракета Х-101, яка влучила в "Охматдит", містить компоненти західного виробництва. Це свідчить про те, що Кремль вдало обходить всі запроваджені санкції проти Росії.

Про це повідомило видання Financial Times.

Читайте також:

Російська ракета, що влучила в "Охматдит", мала західні компоненти

На думку експертів та українських чиновників, російська ракета, яка зруйнувала київську дитячу лікарню, містить компоненти західного виробництва, що свідчить про успішне ухилення Кремля від санкцій.

Зафіксована на відео перед ударом по "Охматдиту" ракета Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії та відіграє важливу роль у повітряних ударах по Україні. Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101 після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, ніж раніше — і все ще залежить від західних компонентів, зокрема з США.

"Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу протиповітряну оборону, що бореться", — сказала Олена Білоусова, керівник дослідження санкцій Інституту KSE у Києві.

Попри санкції, які обмежили доступ до деяких передових компонентів, російський оборонний сектор використовує мікропроцесори та інші високотехнологічні компоненти, які не призначені для військового використання.

В аналізі українських експертів, проведеному в січні, було виявлено, що всередині Х-101 міститься 16 електронних компонентів західного виробництва. Дві частинки були виготовлені швейцарською компанією STMicroelectronics, решта — американськими виробниками, такими як Texas Instruments, Analog Devices і Intel.

Усі товари в основному призначені для цивільного використання — деякі досить старі. Згідно з аналізом Financial Times, російські компанії в 2023 році змогли отримати аналогічні деталі, просто купуючи їх на відкритому ринку та імпортуючи через Китай.

Хоча в російських документах зазначено, що деталі виготовлені західними виробниками, усі вони були виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані чи Таїланді.

Нагадаємо, СБУ кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено, що росіяни вдарили по медзакладу крилатою ракетою Х-101.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві, та аргументував, чому агресор точно знав, куди влучить ракета.

Раніше ми писали, що аналітики Molfar ідентифікували 95 пілотів МіГ та військових з аеродромів "Енгельс" та "Шайковка", причетних до атаки на лікарню "Охматдит" і українські міста 8 липня 2024 року.