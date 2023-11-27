Военные требуют реакции СБУ на заявление Безуглой по повожу Залужного

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: соцсети

Украинские военнослужащие отреагировали на скандальное заявление народного депутата Марьяны Безуглой. По ее словам, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного необходимо отправить в отставку, потому что у него нет плана войны.

На слова депутата ответил глава Украинского объединения "Мрія", ветеран Юрий Гудыменко.

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В своем сообщении Гудыменко обратился к СБУ с требованием расследовать дело Безуглой на предмет разглашения государственной тайны.

"Если Марьяна Безуглая знает смысл говорящего, то она совершает преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 328 Уголовного Кодекса "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей", — написал он.

Военный добавил, что в случае, если Безуглая не знает того, что говорит, она совершает преступление, предусмотренное ст. 259 Уголовного Кодекса "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

"Прошу Службу безопасности Украины считать это официальным заявлением о преступлении", — подчеркнул Гудыменко.

Заявление Гудыменко в СБУ. Фото: Гудыменко

Напомним, что по требованию Безуглой по отставке Залужного также отреагировал и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. По его словам, депутаты, не имеющие никакого отношения к войску и носящие военную форму, позорят своими действиями всю страну.

Ранее мы писали, что вчера, 26 ноября, народная депутат Марьяна Безуглая опубликовала сообщение в Facebook, где заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.

Впоследствии представитель президента в Верховной Раде, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский прокомментировал заявление Марьяны Безуглой. По словам Вениславского, ее пребывание в Комитете может представлять угрозу нацбезопасности, а ее поведение недопустимо.