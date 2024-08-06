Национализированная компания "Укрнефтебурение" сможет восстановить добычу газа - приговор суда

Добыча газа. Фото: Reuters

Шестой апелляционный административный суд вынес решение в пользу компании "Укрнефтебурение", разрешив возобновление добычи на Сахалинском месторождении. Раньше компания принадлежала бизнесмену Игорю Коломойскому, но была национализирована.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев во вторник, 6 августа.

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С декабря 2023 года, когда из-за судебного решения добыча газа была приостановлена, "Укрнефтебурение" потеряло возможность добыть более 300 миллионов кубометров газа.

К июню 2024 года государственный бюджет понес значительные потери: около 285 миллионов кубометров природного газа и 31 тысяч тонн конденсата. Ежемесячные потери составили 47,3 миллиона кубометров газа и 5229 тонн конденсата, согласно данным "Укрнефтебурения".

Решение Шестого апелляционного административного суда отменило предыдущие решения первой и апелляционной инстанций, которые рассматривали вопрос о возвращении исполнения решения по этому делу. Суд также отказался рассматривать заявление Госгеонадра о повороте исполнения решения суда по этому делу и оставил это заявление без рассмотрения в связи с пропуском сроков обращения.

"Ожидаем его восстановления и дополнительных объемов газа, которые так необходимы Украине перед началом сложнейшего отопительного сезона", — отметил Чернышев.

Как проходила национализация "Укрнефтебурения"

Напомним, что 1 декабря 2023 года "Укрнефтебурение" выполнило все необходимые технологические мероприятия в соответствии с законодательством, запрещающим добычу газа без специального разрешения, аннулированного решением суда.

"Укрнефтебурение" было вторым среди частных компаний по объемам добычи газа. Ее главным активом было специальное разрешение на разработку Сахалинского месторождения в Харьковской области, имеющее одни из самых больших запасов газа в Украине — 15 миллиардов кубометров.

Согласно оценке Forbes, стоимость "Укрнефтебурения" составляет около 500 миллионов долларов. Доля "Привата" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова оценивается в 125 миллионов долларов. Еще 10% принадлежат JKX Ukraine, акционером которой также был Коломойский. Другие доли компании находились в собственности Павла Фукса и Виталия Хомутынника.

В конце января Антимонопольный комитет одобрил передачу "Укрнефтебурения" под управление государственной компании "Укрнефть". 7 апреля 2023 Печерский суд наложил арест на корпоративные права "Укрнефтебурения", а через пять дней эти права были переданы в АРМА.