Військовий не отримував бойові виплати — що вирішив

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Закарпатський окружний адміністративний суд виніс рішення на користь військового прикордонного загону. Чоловік подав позов через невиплату додаткової винагороди за службу в зоні бойових дій.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд зобов'язав виплатити сержанту 100 тисяч гривень за кожен з чотирьох місяців служби. Позов подав військовослужбовець, якому не виплатили додаткову винагороду за участь у бойових діях. Він служить у Державній прикордонній службі з березня 2022 року і протягом серпня, вересня і листопада 2022 року та січня 2023 року брав участь у захисті Сумщини від російської агресії, що підтверджується офіційними документами. Однак військова частина не здійснила відповідних виплат.

Представник військової частини вважає позов необґрунтованим, стверджуючи, що Сумська область не є зоною бойових дій і відсутні документи, що підтверджують участь позивача в бойових діях.

Рішення суду

Суддя, розглянувши справу, зазначив, що відповідно до наказів Держприкордонслужби Сумська область вважається зоною бойових дій. Він підкреслив, що недотримання цих наказів органами Держприкордонслужби не повинно впливати на права військовослужбовця, включаючи право на додаткову винагороду.

Суд встановив, що військова частина неправомірно не нарахувала позивачу додаткову винагороду за зазначені періоди і зобов'язав провести відповідні виплати. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.