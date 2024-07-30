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Военный бросил в своего руководителя гранату — суд избрал ему наказание

30 июля 2024 18:08
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Военный бросил гранату в руководителя - что решил суд
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В Днепропетровской области военный в нетрезвом состоянии бросил в своего руководителя гранату. Петропавловский районный суд Днепропетровской области признал военнослужащего виновным в угрозе причинения телесных повреждений начальнику с применением оружия в условиях военного положения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый с 2021 года служил в армии по контракту, в 2023-м — оператором-сапером в воинской части в Днепропетровской области. В марте 2023-го начальник обнаружил, что он нарушает трудовую дисциплину, за что его привлекли к ответственности. Разъяренный солдат бросил гранату в направлении начальника.

В судебном заседании мужчина не признал вину, сославшись на неправильную квалификацию. Не отрицая фактические обстоятельства, он заявил, что таким образом протестовал против вымогательства командирами с него денег за несообщение ВСП о пребывании в состоянии опьянения. Намерения испугать именно потерпевшего у него не было. От дальнейшего допроса обвиняемый отказался.

Потерпевший был инженером заместителем командира группы инженерного обеспечения воинской части. Суду он рассказал, что в марте 2023 года после построения имел длинный разговор с обвиняемым о злоупотреблении алкоголем. Этот солдат привлекался к административной и дисциплинарной ответственности и терял значительную часть своей зарплаты. В тот день около 19 часов заместитель командира шел по центральной улице села, услышал шорох сзади, а затем раздался взрыв. Потерпевший не пострадал и неподалеку нашел обвиняемого, отрицавшего, что это он бросил гранату. Потом, когда приехали полицейские, солдат признался, что бросил гранату, и выдал еще одну гранату без запала, которая была среди его вещей. От взрыва гранаты потерпевшего спасло только дерево.

Командир группы инженерного обеспечения воинской части подтвердил, что также лично беседовал с обвиняемым по поводу употребления алкогольных напитков и психотропных веществ. Этот солдат неоднократно привлекался за попойку на службе. Напившись, вел себя агрессивно, угрожал всем убийством, говоря, что он сапер и всех подорвет. Считал виновными в потере денежных выплат не себя, а командиров, которые якобы слишком придирчиво относились к нему.

Командир взвода рассказал, что в тот день обвиняемый не был на вечернем построении и лежал в постели в состоянии алкогольного опьянения и возмущался, что его потревожили. Солдата поднял и отвели в комнату, где он давал пояснения. Позже вечером слышали "хлопок" и пришел потерпевший, в шоковом состоянии утверждавший, что солдат бросил в его сторону гранату. Во время разговора с руководителями солдат все отрицал, но полиции признался, что бросил гранату. Взрывом было повреждено древесину и два автомобиля.

Решение суда

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд учел активное содействие раскрытию преступления. Обстоятельством, отягчающим наказание, является совершение уголовного преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Военнослужащего приговорили к 7 годам заключения. Он находится под стражей.

Напомним, во Львове разоблачили предпринимателя, который во время войны продолжал торговать с Россией. Он заплатит штраф.

Ранее в Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, отказавшегося сдавать деньги на беспилотник для Вооруженных сил Украины. Суд оштрафовал нападавшего на 850 гривен.

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