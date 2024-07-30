Військовий кинув гранату у керівника — що вирішив суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне

На Дніпропетровщині військовий у нетверезому стані кинув у свого керівника гранату. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав військовослужбовця винним у погрозі заподіянням тілесних ушкоджень начальникові із застосуванням зброї, в умовах воєнного cтану.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Обвинувачений із 2021 служив в армії за контрактом, у 2023-му — оператором-сапером у військовій частині у Дніпропетровській області. У березні 2023-го начальник виявив що він порушує трудову дисципліну, за що його притягнули до відповідальності. Розлючений солдат кинув гранату в напрямку начальника.

У судовому засіданні чоловік не визнав вину, зіславшись на неправильну кваліфікацію. Не заперечуючи фактичних обставин, він заявив, що таким чином протестував проти вимагання командирами з нього грошей за неповідомлення ВСП про перебування у стані спʼяніння. Наміру налякати саме потерпілого він не мав. Від подальшого допиту обвинувачений відмовився.

Потерпілий був інженером заступником командира групи інженерного забезпечення військової частини. Суду він розповів, що в березні 2023 року після шикування мав тривалу розмову з обвинувачений про зловживання алкоголем. Цей солдат притягувався до адміністративної та дисциплінарної відповідальності і тому втрачав значну частину своєї зарплати. Того дня близько 19 години заступник командира йшов по центральній вулиці села, почув шурхіт позаду, а потім пролунав вибух. Потерпілий не постраждав і неподалік знайшов обвинуваченого, який заперечував, що це він кинув гранату. Потім, коли приїхали поліцейські, солдат зізнався, що кинув гранату і видав ще одну гранату без запалу, яка була серед його речей. Від вибуху гранати потерпілого врятувало лише дерево.

Командир групи інженерного забезпечення військової частини підтвердив, що також особисто мав бесіду з обвинуваченим з приводу вживання алкогольних напоїв та психотропних речовин. Цей солдат неодноразово притягувався до пиятику на службі. Напившись, поводився агресивно, погрожував усім вбивством, кажучи, що він сапер і всіх підірве. Вважав винними у втраті грошових виплат не себе, а командирів, які, нібито, занадто прискіпливо ставилися до нього.

Командир взводу розповів, що того дня обвиунвачений не був на вечірньому шикуванні і лежав у ліжку в стані алкогольного спʼяніння і обурювався, що його потурбували. Солдата піднял і відвели в кімнату, де він давав пояснення. Пізніше ввечері чули "хлопок" і прийшов потерпілий, який у шоковому стані стверджував, що солдат кинув в його бік гранату. Під час розмови з керівниками солдат усе заперечував, але поліції зізнався, що кинув гранату. Вибухом було пошкоджено деревину та два автомобілі.

Рішення суду

Обставиною, що помʼякшує покарання, суд врахував активне сприяння розкриттю злочину. Обставиною, що обтяжує покарання, є скоєння кримінального правопорушення у стані алкогольного спʼяніння.

Військовослужбовця засудили до 7 років увʼязнення. Він утримується під вартою.

Нагадаємо, у Львові викрили підприємця, який під час війни продовжував торгувати з Росією. Він заплатить штраф.

Раніше на Тернопільщині чоловік напав на односельчанина, який відмовився здавати гроші на безпілотник для Збройних сил України. Суд оштрафував нападника на 850 гривень.